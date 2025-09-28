La Fenice Mollicone sgonfia le bufale del Pd sulla Venezi | solo 3 abbonamenti su 2300 disdetti per protesta

Fuga dal teatro La Fenice a causa della nomina di Beatrice Venezi? Dietro gli annunci di proteste, indignazione degli spettatori, crolli nella vendita o nella prenotazione di abbonamenti a causa della nomina voluta dal Mic, ci sarebbe solo tanta propaganda. I numeri che fornisce Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera. “In seguito ad una verifica da parte della Commissione presso la sovrintendenza della Fenice di Venezia, risulta che le disdette avvenute dopo la nomina di Venezi siano state 3 su 2300 abbonamenti totali. Il Pd mantiene la tecnica leninista della criminalizzazione dell’avversario e della menzogna rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

