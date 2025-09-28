La Fenice in rivolta | l’orchestra contro la direttrice musicale Beatrice Venezi scioperi e abbonamenti cancellati
La nomina della direttrice musicale ha scatenato una protesta, con organizzazione di sit-in, distribuzione di volantini e un teatro in subbuglio. Il soprintendente della Fenice Nicola Colabianchi difende la scelta e ribadisce: «Un investimento sul futuro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: fenice - rivolta
Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla Venezi. Mobilitazioni, voltantinaggi e scioperi
Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi
Rivolta alla Fenice: perché 300 lavoratori chiedono la revoca immediata di Beatrice Venezi?
Beatrice Venezi alla Fenice,la rivolta degli orchestrali: «Revocare la nomina» Il vergognoso, “amichettismo” di Meloni, rievoca Caligola, che almeno aveva fatto senatore il suo cavallo, anziché una mandria di somari, ai vertici di istituzioni culturali… Vai su X
È rivolta totale. Dopo gli orchestrali, tutti - sì, tutti - i lavoratori della Fenice. Trecento persone che oggi hanno votato all’unanimità lo stato di agitazione permanente per la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. E non hanno usato mezze parole: “Chied - facebook.com Vai su Facebook
La Fenice in rivolta: l’orchestra contro la direttrice musicale Beatrice Venezi, scioperi e abbonamenti cancellati - La nomina della direttrice musicale ha scatenato una protesta, con organizzazione di sit- Riporta vanityfair.it
Il Teatro La Fenice in rivolta contro la nomina di Beatrice Venezi: “Revocatela” - Inizio a dir poco movimentato per Beatrice Venezi, nominata mercoledì alla direzione dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Come scrive noitv.it