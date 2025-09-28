La fabbrica di munizioni bloccata da una guerra di carte bollate

Mentre tutta Europa si riarma di fronte alle crescenti provocazioni russe, la più grande fabbrica di esplosivi e munizioni italiana è costretta da quattro anni a mantenere inutilizzati alcu.

La fabbrica di munizioni bloccata da una guerra di carte bollate - Nel 2021 l'impianto fu potenziato per quadruplicare la produzione e assumere 200 dipendenti, ma, tra i ricorsi delle associazioni ambientaliste e il prenddere tempo della giunta regionale guidata dall ... Lo riporta ilfoglio.it

