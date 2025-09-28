La fabbrica delle bionde nel bunker segreto attiva da un anno Giro d’affari da un miliardo
Viaggio nel capannone alle porte di Cassino in cui la Guardia di Finanza ha scoperto la più grande produzione di sigarette di contrabbando d’Europa: il telecomando nascosto, tre linee di produzione, 18 letti per i lavoranti sudamericani. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - bionde
In Puglia torna il contrabbando: scoperta maxi-fabbrica di sigarette false da 2 milioni di “bionde” al giorno
Cassino, scoperto bunker sotterraneo con fabbrica clandestina di sigarette: sequestrate 150 tonnellate di “bionde” (video)
La più grande fabbrica clandestina di sigarette mai scoperta in Italia era in un bunker nel Lazio: produceva 5mila “bionde” al minuto
In un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette. Scoperta della Guardia di Finanza a Cassino, 300 tonnellate di bionde. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
300 tonnellate di sigarette di contrabbando nel bunker della più grande fabbrica clandestina di 'bionde'. A scoprirla vicino Cassino (FR), la @GDF. Tributi evasi per circa 600 milioni e proventi illeciti da circa 130 milioni. Un arresto, diverse denunce - X Vai su X
In un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia: l'accesso segreto, poi 18 posti letto, bagni e sala da pranzo - Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta ... Riporta msn.com
Scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia - L'impianto, scoperto dalla Guardia di Finanza, del valore di oltre 1,75 milioni di euro, era in grado di produrre 5mila sigarette al minuto. Si legge su msn.com