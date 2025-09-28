La Ducati trionfa con Marquez il museo di Borgo Panigale apre per far festa coi tifosi

Bologna, 28 settembre 2025 –  Marc Márquez e la Ducati sono di nuovo campioni del mondo di MotoGp. La scuderia bolognese per il quarto anno di fila, il pilota spagnolo per la nona volta. Marquez ha trionfato per la prima volta in sella alla Ducati, con cinque gare d’anticipo e dopo sei anni di attesa, raggiungendo come numero di vittorie mondiali la leggenda Valentino Rossi. Questo ha sancito il MotoGp del Giappone che si è svolto nella notte. Decisivo è stato il secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia, altro pilota Ducati. Ed è per questo che ancora una volta il Museo Ducati di Borgo Panigale ha deciso di fare festa coi tifosi, tenendo aperto nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

