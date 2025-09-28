La disinformazione sul paracetamolo e l’autismo rilanciata da Trump e Kennedy Jr

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il 22 settembre 2025, il Presidente Americano Donald Trump, affiancato dal leale Segretario alla Sanità Robert F. Kennedy Jr, ha pubblicamente avvertito le donne incinte di non assumere Tylenol (nome commerciale del paracetamolo) per ridurre il rischio di partorire bambini con autismo. Citando alcuni studi controversi, il Presidente ha affermato che i medici sarebbero stati presto avvisati di non prescrivere il farmaco per via del legame con l’aumento dei tassi di autismo (ASD) nei bambini. La dichiarazione presidenziale è stata condannata da numerosi esperti medici e organizzazioni sanitarie internazionali, le quali avvertono che, mentre l’autismo è un disturbo complesso, non esiste alcuna prova causale che il paracetamolo ne sia la causa. 🔗 Leggi su Open.online

