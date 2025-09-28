la dirigenza della virtus entella in visita al museo irpino

Tempo di lettura: 2 minuti La dirigenza della Virtus Entella, la squadra che h a affrontato sabato l’Us Avellino al Partenio-Lombardi, è stata in visita al Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. La dirigenza ha accettato l’invito della Provincia, guidata dal presidente Rizieri Buonopane, di visitare le sezioni del Museo Irpino ospitate presso il Carcere Borbonico. Il direttore generale Matteo Matteazzi e il segretario generale Nicola Benedetti hanno apprezzato non poco l’iniziativa e hanno elogiato le operatrici culturali e il personale in servizio, lasciando un gradito messaggio sul diario del Complesso Monumentale Carcere Borbonico: “Un tuffo nell’Irpinia e nella sua storia, in un museo moderno gestito da personale preparato e accogliente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

