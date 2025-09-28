Matteo Zuppi accoglie i sindaci a Villa Revedin di buon mattino. L’arcivescovo li ha convocati tutti già a luglio, dopo che papa Leone XIV – al Giubileo dei Governanti – aveva ricordato come "l’azione politica sia la più alta forma di carità". Nasce così il progetto ‘Organizziamo la speranza’: una serie di incontri tra gli amministratori del territorio della diocesi attraverso gruppi tematici e team di lavoro per arrivare alla stesura di un manifesto che serva a tutti, "sindaci e Chiesa in primis". Il porporato prende in prestito le parole di Tina Anselmi, quando diceva che "la politica è organizzare la speranza", e ricorda: "Per chi si occupa di cose pubbliche e per chi ha una responsabilità civica, come i sindaci, la preoccupazione è tutta verso la comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Diocesi riceve i sindaci: "Organizzare la speranza"