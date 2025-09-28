La denuncia della Uil | Infortuni sul lavoro in crescita nelle aziende non c’è sicurezza

Infortuni sul lavoro, è di nuovo allarme. Nei primi sette mesi del 2025 la Provincia di Forlì-Cesena ha riscontrato 4.241 denunce di infortunio sul lavoro. Lo segnala il segretario Uil di Cesena Paolo Manzelli. "Un dato che non solo supera di 200 casi lo stesso arco temporale del 2024 (4.037), ma che spicca rispetto alla tendenza regionale, che registra invece una diminuzione: da 45.018 (2025) alle 45.438 (2024) sempre nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo quanto emerge dall’analisi dei dati degli incidenti sul lavoro. Ma il numero che non possiamo accettare come fatalità è un altro: 14 vite spezzate sul posto di lavoro nella nostra provincia nei primi sette mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La denuncia della Uil: "Infortuni sul lavoro in crescita, nelle aziende non c’è sicurezza"

