La denuncia dei lettori - Scoperta discarica abusiva

Perugiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di Cristian Milia della Guardia Agroforestale Italiana dell'Umbria. ***Trovandomi di passaggio alle ore 13:54 circa presso Via fra Filippo Longo 55 Bacanella (Magione) CAP 06063 Si rinviene lungo il bordo stradale svariati tipi di rifiuti che deturpano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

denuncia - lettori

