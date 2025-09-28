La dengue torna a Valmadrera | nuovo caso sospetto scatta la disinfestazione

Un nuovo caso sospetto di febbre dengue è stato segnalato a Valmadrera, a distanza di soli tre mesi dal precedente episodio che aveva già mobilitato le autorità sanitarie nel centro storico. Il sindaco Cesare Colombo ha firmato ieri sera l'ordinanza contingibile e urgente del 28 settembre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

