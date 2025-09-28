La dengue torna a Valmadrera | nuovo caso sospetto scatta la disinfestazione
Un nuovo caso sospetto di febbre dengue è stato segnalato a Valmadrera, a distanza di soli tre mesi dal precedente episodio che aveva già mobilitato le autorità sanitarie nel centro storico. Il sindaco Cesare Colombo ha firmato ieri sera l'ordinanza contingibile e urgente del 28 settembre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: dengue - torna
Osimo, torna dalle Maldive con la Dengue. Sos zanzare, via alla disinfestazione
Viaggio in Cambogia, 39enne torna a Oderzo con la Dengue: «Isolato»
Va in vacanza e torna con la Dengue
È il terzo caso di Dengue in provincia di Perugia dall'inizio dell'anno - facebook.com Vai su Facebook
La dengue torna a Valmadrera: nuovo caso sospetto, scatta la disinfestazione - Il sindaco Colombo firma l'ordinanza per interventi immediati in via Trebbia, via IV Novembre e via Piave. Da leccotoday.it
Nuovo caso di dengue a Iolo - Si tratta di un uomo rientrato dall'India lo scorso Ferragosto e ancora ricoverato all'ospedale Santo Stefano. Riporta rainews.it