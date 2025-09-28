La cucina fa show Gli chef incantano alle Forme del Gusto
Una giornata densa di incontri, sapori e riflessioni quella che ieri ha animato la XIII edizione de “Le Forme del Gusto”, rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari del Lodigiano. Un cartellone variegato, che ha saputo intrecciare showcooking, presentazioni, degustazioni e momenti di approfondimento, trasformando piazza della Vittoria e altri luoghi simbolici della città in un grande palcoscenico di saperi, gusti e tradizioni. La mattinata si è aperta alle 9.45 con “Il Gusto dell’Amicizia”, degustazione dei formaggi di Fontainebleau, città francese gemellata con Lodi. A seguire, nel chiostro di Santa Chiara Nuova, è stata inaugurata la mostra “Echi di Risaia: le mondine, voci di una rivoluzione agricola e sociale”, un percorso che ha riportato alla memoria la fatica e la dignità delle lavoratrici del riso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
