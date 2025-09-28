La crisi dell’auto non finisce | Stellantis mette in pausa sei fabbriche europee Volkswagen si prepara a nuovi tagli
Non si vede ancora la fine della crisi dell’automotive europeo. Tra dazi americani, alti prezzi dell’energia e transizione all’elettrico, le case automobilistiche del Vecchio Continente faticano a tenere a bada la concorrenza delle rivali cinesi, che continuano a rosicchiare sempre più quote di mercato. Non fa eccezione Stellantis, che secondo il quotidiano francese Les Echos ha deciso di mettere in pausa sei stabilimenti europei per via della domanda ancora stagnante di nuovi veicoli. I siti interessati sono quelli di Eisenach (Germania), Tychy (Polonia), Madrid e Saragozza (Spagna), Pomigliano (Italia) e Poissy (Francia). 🔗 Leggi su Open.online
