La clamorosa rivolta dei contadini nel 1461
Puntiamo l’attenzione in un tempo che è anche conosciuto come “autunno del medioevo”. È l’importante rivolta dei contadini di tutte le valli piacentine. Un fatto di cronaca storica accaduto nel 1461 che ci è stato trasmesso da “Antonio de Ripalta Patricio Placentino” nei suo magnifici “Annales. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
