La Cina lancia un gruppo di satelliti nello spazio
La Cina ha lanciato con successo il satellite Fengyun-3 08 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, utilizzando il razzo vettore Lunga Marcia 4C. Il satellite, sviluppato dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), è entrato nell'orbita prestabilita, completando con successo il 596° volo della serie di razzi vettori Lunga Marcia. Si tratta del 22° satellite meteorologico lanciato con successo dal Paese. Operando in un'orbita eliosincrona, il Fengyun-3 08 non è solo destinato alle previsioni meteorologiche, al monitoraggio della chimica atmosferica e dei cambiamenti climatici, ma fa anche parte di una rete cruciale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: cina - lancia
Cina: lancia cargo Tianzhou-9 per rifornire stazione spaziale
Cina-Uzbekistan: Air China lancia volo diretto tra Pechino e Tashkent
Cina: nona CIIE lancia campagna di reclutamento espositori
Cyberspace Administration lancia campagna 2 mesi contro contenuti online “dannosi”: target #Weibo, #Kuaishou, #Xiaohongshu. Nel mirino doxxing, teorie cospirative, pessimismo In rassegna: https://china-files.com/in-cina-e-asia-corte-dellaia-incrimina-dute - X Vai su X
Alle 09:06 del 16 settembre, ora di Beijing, dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, la Cina ha lanciato con successo un satellite per test tecnologici relativi a Internet satellitare utilizzando un razzo vettore Lunga Marcia 2C/modulo superiore Expedition-1S. Il - facebook.com Vai su Facebook
La Cina ha lanciato per la terza volta i satelliti Guowang per la costellazione concorrente di Starlink - Nelle scorse ore avevamo scritto del lancio dei satelliti Project Kuiper di Amazon grazie a un vettore Atlas V di ULA. Scrive hwupgrade.it
La cinese SatNet ha lanciato un nuovo gruppo di satelliti Guowang per la connettività Internet - Secondo quanto riportato il lancio è avvenuto alle 9:49 di ieri (ora italiana) dallo spazioporto di Wenchang. Lo riporta hwupgrade.it