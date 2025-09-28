Giovedì, alle 21, al cinema Splendor è in programma ‘Parliamone Insieme’, un incontro organizzato da ’Ri-nascere in Valdinievole’ per parlare del futuro dell’Ospedale Ss. Cosma e Damiano. Sono stati chiamati a esprimersi tre candidati alla presidenza della Regione, Antonella Bundu, sostenuta dalla coalizione Toscana Rossa, il governatore uscente Eugenio Giani, espressione di campo largo di liste del centrosinistra, e Alessandro Tomasi, a sua volta candidato dal centrodestra. Presenti all’incontro anche i candidati al consiglio regionale della Provincia di Pistoia. Intanto, Massimo Giuti e Fabrizio Berretti, a nome di CGIL Funzione Pubblica, tornano a segnalare le difficoltà che affrontano ogni giorni gli operatori ospedalieri, e a chiedere nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cgil alza la voce sull’ospedale: "Poco personale, la Asl assuma"