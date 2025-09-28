La centrale apre le porte Qui il calore è pulito

Sold out. È bastato poco tempo perché i cento posti disponibili per la visita alla centrale di teleriscaldamento di Monza Nord andassero esauriti. Un segnale eloquente: i cittadini vogliono capire da dove arriva il calore che ogni inverno scalda le loro case e quali sono le prospettive di un sistema che si propone come efficiente, pulito e sicuro. L’occasione è stata offerta dall’iniziativa “Impianti Aperti” del gruppo Acinque, che ieri ha spalancato le porte della struttura di via Grandi della Vittoria, uno dei tre poli cittadini. Fin dalle 9, gruppi di visitatori hanno percorso corridoi, turbine e motori cogenerativi che ogni giorno trasformano gas naturale in energia elettrica e calore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

