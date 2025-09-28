La Castelfrettese sogna la vetta | oggi in campo col Moie Vallesina
Non cambia la vetta del girone A, perché la Biagio ferma la corsa del Vismara. Oggi previste quattro partite: fari puntati su Moie Vallesina-Castelfrettese, con il Moie che ha ingaggiato un difensore di esperienza come Paolino Mercurio sceso dal Cosmos (San Marino) visto l’infortunio di Pierpaolo Balducci, ma attenzione alla capolista Castelfrettese che sogna la vetta solitaria. Vigor Castelfidardo a Gabicce Mare per cercare di lasciare l’ultimo posto in classifica. Promozione (girone A), quarta giornata (ore 15:30). Oggi: Pergolese-Lunano (ore 15), Alma Fano-Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Castelfrettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
