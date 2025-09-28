La Casertana vince a Crotone tra errori e brividi difensivi | 0-1 allo Scida

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale La vittoria a Crotone era l’auspicio più grande che ci si poteva aspettare, e quindi le polemiche vanno ponderate. Il nodo, però, non sta nel risultato. La Casertana vince allo Scida di Crotone grazie alla rete di Proia, che subentra nel secondo tempo e segna il gol decisivo per questa vittoria. Tre punti che arrivano con troppa sofferenza, considerando che, nell’arco di tutto il primo tempo e tutto il secondo tempo, gli ospiti hanno giocato prima con dieci uomini, e poi con nove. Ciononostante, il migliore in campo è stato il portiere De Lucia: che ci può stare, ma non quando sei in doppio vantaggio numerico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la casertana vince a crotone tra errori e brividi difensivi 0 1 allo scida

© Anteprima24.it - La Casertana vince a Crotone, tra errori e brividi difensivi: 0-1 allo Scida

In questa notizia si parla di: casertana - vince

Una giovane studentessa casertana vince la borsa di studio Amazon

Scuola casertana vince il concorso nazionale “Riciclo di Classe”: medaglia d’oro alla sostenibilità

Giocatrice di pallanuoto casertana vince il mondiale a Singapore

casertana vince crotone erroriDiretta Crotone Casertana/ Streaming video tv: bel momento per gli squali! (Serie C, oggi 28 settembre 2025) - Diretta Crotone Casertana streaming video tv: bella partita nel girone C di Serie C, il momento sorride certamente di più agli squali. Come scrive ilsussidiario.net

casertana vince crotone erroriCrotone-Casertana: le probabili formazioni - La Casertana chiude sul campo del Crotone il ciclo di tre partite nello spazio di una settimana. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Casertana Vince Crotone Errori