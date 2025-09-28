La Casertana vince a Crotone tra errori e brividi difensivi | 0-1 allo Scida
Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale La vittoria a Crotone era l’auspicio più grande che ci si poteva aspettare, e quindi le polemiche vanno ponderate. Il nodo, però, non sta nel risultato. La Casertana vince allo Scida di Crotone grazie alla rete di Proia, che subentra nel secondo tempo e segna il gol decisivo per questa vittoria. Tre punti che arrivano con troppa sofferenza, considerando che, nell’arco di tutto il primo tempo e tutto il secondo tempo, gli ospiti hanno giocato prima con dieci uomini, e poi con nove. Ciononostante, il migliore in campo è stato il portiere De Lucia: che ci può stare, ma non quando sei in doppio vantaggio numerico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
