La Casertana espugna lo Scida e conquista la prima vittoria esterna

La Casertana espugna lo Scida di Crotone e conquista la prima vittoria in trasferta.I falchetti partono subito bene. Al 6’ Bentivegna è bravo ad approfittare di un errore di Groppelli in disimpegno e si lancia a rete. Cargnelutti non può fare altro che stendere l’attaccante rossoblu lasciando il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

