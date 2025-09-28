Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte Lele Oriali. Il miglior De Laurentiis di sempre. Kevin De Bruyne, ancora non quello che in tanti si aspettavano, ma Kevin al suo primo scontro diretto. Per la prima volta dai tempi di Diego siamo lì, davanti a tutti. In classifica e nei propostici. Davanti a tutti l’anno scorso, per un fottuto, bellissimo centimetro. Davanti a tutti quest’anno, ai nastri di partenza. Davanti a tutti alla quarta. Unica squadra a non cambiare allenatore. Confermati i migliori si sono capite da subito le intenzioni, migliorare esponenzialmente la qualità delle alternative e questo si sta facendo, senza farsi ricattare, avendo piano B per ogni ruolo, trovando gli accordi con tutti i calciatori cui ci si è avvicinati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La carica di McBlu: “In testa ed a testa alta, così il Napoli a San Siro”