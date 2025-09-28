La carica di McBlu | In testa ed a testa alta così il Napoli a San Siro
Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte Lele Oriali. Il miglior De Laurentiis di sempre. Kevin De Bruyne, ancora non quello che in tanti si aspettavano, ma Kevin al suo primo scontro diretto. Per la prima volta dai tempi di Diego siamo lì, davanti a tutti. In classifica e nei propostici. Davanti a tutti l’anno scorso, per un fottuto, bellissimo centimetro. Davanti a tutti quest’anno, ai nastri di partenza. Davanti a tutti alla quarta. Unica squadra a non cambiare allenatore. Confermati i migliori si sono capite da subito le intenzioni, migliorare esponenzialmente la qualità delle alternative e questo si sta facendo, senza farsi ricattare, avendo piano B per ogni ruolo, trovando gli accordi con tutti i calciatori cui ci si è avvicinati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: carica - mcblu
La carica del capitano: "Campionato di testa" - Siamo pur sempre una squadra scesa dall’A1 e dovremo essere bravi a trasferire sul campo l’esperienza maturata nella passata stagione". Da lanazione.it
Milano, la carica dei 300 mila visitatori per il Salone (cinesi in testa). Brera e l'Università Statale le mete più gettonate - La luce del Salone squarcia i tempi bui: la 63esima edizione, inaugurata in un momento difficile per i mercati, si è conclusa con 302. Lo riporta milano.corriere.it