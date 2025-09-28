La Camminata della Speranza mille in marcia

DERUTA - Saranno almeno un migliaio le persone attese per la 34esima edizione della “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità”, in programma oggi con ritrovo alle 8 al parcheggio della discoteca Egizia di Deruta. L’evento è ideato dal Centro Speranza di Fratta Todina per dare voce e risonanza ai diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver e quest’anno è realizzato in collaborazione con il Comune di Deruta. Una camminata che di anno in anno registra sempre più presenze – anche nel 2024 c’erano circa mille persone – ed assume un significato speciale. Il programma: dopo la camminata seguirà alle 12 la messa nella chiesa di San Francesco a Deruta, mentre alle 13,30 il ristoro in Piazza dei Consoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

