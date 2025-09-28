La caccia non è solo sport è storia Battaglia per il mondo venatorio

GROSSETO "Difendere la caccia significa difendere un pezzo autentico di Toscana ". Con queste parole Jurij Di Massa, candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia, lancia un messaggio chiaro e senza ambiguità, rivendicando la centralità dell’ attività venatoria nel tessuto culturale, ambientale ed economico della regione. In un momento in cui il dibattito sulla caccia è spesso polarizzato e condizionato da visioni ideologiche contrapposte, Di Massa sceglie una linea netta: "La caccia non è solo uno sport o un passatempo. È storia, lavoro, cultura e gestione responsabile del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

