La bufala del 12enne Aiden salvato da Charlie Kirk

Dall’ omicidio avvenuto il 10 settembre 2025, l’attivista statunitense Charlie Kirk è diventato il protagonista di numerose fake news e teorie del complotto. Dalle speculazioni sul suo assassino, al motivo della morte fino ai finti omaggi di celebrità. Tra gli account che diffondono notizie false, troviamo spesso account associati a organizzazioni cristiane che sembrano voler dipingere Kirk come un esempio di eroe pio. L’ultima bufala virale riguarda un post che racconta di un ragazzino di 12 anni salvato dall’attivista. Per chi va di fretta. Il post che racconta la storia di Aiden, salvato dalla depressione da Charlie Kirk è falso. 🔗 Leggi su Open.online