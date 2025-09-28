La batteria dello smartphone ti dura poco? Ecco da cosa dipende e cosa puoi fare
Le batterie sono diventate il cuore pulsante della nostra vita digitale. Eppure, nonostante i continui progressi tecnologici, un problema persiste: la rapidità con cui sembrano scaricarsi. Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che gran parte di questo problema dipende da un’abitudine quotidiana, un piccolo errore che molti commettono senza saperlo? È fondamentale comprendere che le batterie ricaricabili, in particolare quelle agli ioni di litio (Li-ion), non sono eterne. Hanno un ciclo di vita limitato, il che significa che ogni carica e scarica consuma una piccola parte della loro capacità totale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: batteria - smartphone
La batteria del tuo Android si scarica in fretta? Guarda quest’impostazione nascosta sullo smartphone che risolve la cosa
Questo smartphone in offerta ha potenza da vendere, batteria infinita e un super display
Ora è semplicissimo risparmiare la batteria dello smartphone: cosa fare
Cercate uno smartphone compatto, con tanta batteria e che faccia ottime foto? Allora questo è quello che fa per voi https://tuttoandroid.net/speciale/recensioni/vivo-x200-fe-1118574/… #smartphone #vivo #vivox200fe Vai su X
ULTRA SLIM ULTRA RESISTENTE Android 15 IP54 e GRANDE BATTERIA SOTTO I 90€! Realme NOTE 70T Thanks realme • Realme NOTE 70T - The Best Entry-Level Smartphone Ultra-Slim UNDER 90€! Dual Sim 6000mAh 90Hz IP54 https://youtube.co - facebook.com Vai su Facebook
I migliori smartphone per durata della batteria del 2025 - Ecco una breve rassegna dei migliori smartphone per durata delle batterie che potete acquistare nel 2025, compreso un pieghevole. Riporta techprincess.it
POCO X7 Pro: batteria da 6000 mAh per dimenticare il powerbank - Anche se lentamente, stiamo assistendo a smartphone con batterie sempre più grandi. Si legge su tomshw.it