La battaglia delle massaie pugliesi conquista anche l' Inghilterra

La battaglia delle massaie pugliesi per la vendita delle orecchiette e la difesa di una secolare tradizione artigianale ha travalicato i confini italiani. Anche il quotidiano britannico "The Guardian" ha parlato delle barricate nel Vicolo Arco Basso e delle proteste dopo le multe per l'occupazione del suolo pubblico e le accuse di vendere indebitamente orecchiette industriali insieme a quelle fatte in casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

