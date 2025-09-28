La banda dei giovani molesti blitz della municipale al parco di via Matteotti

Lucca, 28 settembre 2025 – Blitz del Comando della Polizia Municipale che ha disposto un intervento del Nucleo di sicurezza urbana e dell’Unità cinofila dopo segnalazioni pervenute da alcuni cittadini circa la presenza di ragazzi molesti all’interno del parco di Via Matteotti a Sant’Anna. L’operazione ha permesso l’identificazione di otto ragazzi fra i 17 e i 20 anni: alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine. Grazie all’impiego dell’Unità cinofila è stata rinvenuta anche una dose di sostanza stupefacente pronta per l’uso e il detentore della droga è stato segnalato, come previsto dalla legge, alla Prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

