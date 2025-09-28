La banda dei giovani molesti blitz della municipale al parco di via Matteotti
Lucca, 28 settembre 2025 – Blitz del Comando della Polizia Municipale che ha disposto un intervento del Nucleo di sicurezza urbana e dell’Unità cinofila dopo segnalazioni pervenute da alcuni cittadini circa la presenza di ragazzi molesti all’interno del parco di Via Matteotti a Sant’Anna. L’operazione ha permesso l’identificazione di otto ragazzi fra i 17 e i 20 anni: alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine. Grazie all’impiego dell’Unità cinofila è stata rinvenuta anche una dose di sostanza stupefacente pronta per l’uso e il detentore della droga è stato segnalato, come previsto dalla legge, alla Prefettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: banda - giovani
Banda cittadina. Doppio saggio con spazio ai giovani
Da luoghi di aggregazione a piazze di spaccio, la banda dei giovani pusher dei Castelli. 14 arresti
Valmontone, presa banda di giovani cileni che avevano svuotato un negozio di abbigliamento all'oultel
Canicattì Giovani e musica, “Ti presento la Banda”. Il 12 di ottobre si terrà un grande evento che mira ad attrarre nuovi elementi. Nata nel 1988, la Banda “Francesco Malluzzo” oggi è diretta dal maestro Lorenzo Curtopelle. Ne fanno parte 48 elementi senior olt - facebook.com Vai su Facebook
Banda di giovani rapinatori smantellata dagli agenti del commissariato di Vasto - X Vai su X
La banda dei giovani molesti, blitz della municipale al parco di via Matteotti - La Polizia locale sequestra stupefacenti e sottopone a fermo un veicolo ... Scrive lanazione.it
Maxi blitz della polizia contro bande giovanili in Provincia Di Varese e in tutta Italia: oltre 300 arresti - La squadra mobile di Varese interviene contro attività illegali in un’area boschiva estesa mentre un maxi blitz nazionale arresta oltre 300 giovani coinvolti in reati gravi e violenza sociale ... Come scrive gaeta.it