Kouko-gol in apertura l' Ancona sbanca anche il Mancini e mettela quarta
CASTELFIDARDO – Un gol di Kouko in apertura è sufficiente all’Ancona per fare poker, portando a quattro il numero di vittorie consecutive in campionato (tre su tre in trasferta) con un 1-0 che è la copia del risultato ottenuto proprio contro il Castelfidardo nel match inaugurale della stagione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: kouko - apertura
All’Ancona basta Kouko nel derby - Vittoria dei biancorossi nel derby contro il Castelfidardo La quinta giornata del campionato di Serie D, Girone F, vede il Castelfidardo affrontare l’Ancona tra le mura amiche. Da youtvrs.it
Finale al "Del Conero", Ancona-San Marino 2-0: Rovinelli e Kouko regalano i primi tre punti casalinghi | LA CRONACA - Secondo impegno interno in campionato per la formazione di mister Maurizi, che dopo il doppio blitz maturato nelle ultime due uscite vuole festeggiare i primi tre punti del torneo al "Del Conero" - Riporta anconatoday.it