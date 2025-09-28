Koopmeiners Juventus altra bocciatura per l’olandese | Non ectoplasmatico ma nemmeno sufficiente Un grave peccato di egoismo macchia la sua gara Il voto

Koopmeiners Juventus, l’olandese non sfrutta la chance di Tudor: un’altra prova insufficiente, lenta e macchiata da una scelta sbagliata. Doveva essere la partita della svolta, il palcoscenico perfetto per la sua rinascita, contro il suo passato. Invece, la sfida contro l’ Atalanta  si è trasformata in un’altra, cocente delusione per  Teun Koopmeiners. Nonostante la grande fiducia concessagli da  Igor Tudor, che lo ha schierato titolare a sorpresa, l’olandese ha offerto un’altra prestazione insufficiente, come certificato dalla pagella de  La Gazzetta dello Sport. Koopmeiners Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners, ora o mai più: sarà la stagione della verità per l’olandese. Tudor ha in mente questo piano per renderlo centrale in questa Juventus

Juventus, Tudor e la missione per recuperare Koopmeiners

Juventus, incredibile svolta Nico Gonzalez e Koopmeiners: è tutto vero

koopmeiners juventus altra bocciaturaKoopmeiners, altra bocciatura con l'Inter: può lasciare la Juve a gennaio? La cessione prende quota - Il centrocampista della Juventus ha rimediato l'ennesima bocciatura nel Derby d'Italia contro l'Inter, confermando di ess ... tag24.it scrive

Juventus, riecco l'Atalanta: da quel 9 marzo è cambiato tutto, ma non Koopmeiners - L'olandese dovrebbe partire dalla panchina nel big match di questa sera contro la sua ex squadra, quella che lo ha reso grande, mentre aspetta ancora di poter essere davvero protagonista in bianconero ... Come scrive ilbianconero.com

