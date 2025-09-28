Kilian Paris diventa una casa letteralmente | arrivano creme gel doccia e candele profumate da collezione

Non più solo profumi: Kilian Paris ha deciso di trasformare il suo universo in un vero e proprio lifestyle, lanciando creme corpo, gel doccia e candele profumate sotto il nome La Maison Kilian. Kilian Hennessy, erede di una delle famiglie più glamour della storia e mente creativa del brand, l’ha messa giù semplice: se ami “Good Girl Gone Bad” o “Love, Don’t Be Shy”, perché dovresti mischiarlo con il bagnoschiuma da supermercato? Ora puoi stratificare le fragranze e portarle letteralmente dalla mattina sotto la doccia fino alla sera sul divano. Kilian Paris ha deciso di lanciarsi verso il lifestyle: dal flacone alla vasca da bagno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

