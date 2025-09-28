Kiev | centinaia di droni e missili russi

8.30 La Russia ha lanciato "centinaia di droni e missili" nella notte contro l'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga su X. "La Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili", ha scritto. Il primo bilancio è di almeno 2 morti e oltre una decina di feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

