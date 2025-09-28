Kiev sotto attacco di droni Zelensky avverte | Italia nel mirino
Un crepitio di sirene, droni che fendono il buio, capitali europee che rivalutano con urgenza la propria sicurezza: l’ultima notte in Ucraina riaccende timori collettivi, mentre il presidente Zelensky indica esplicitamente l’Italia come possibile prossimo bersaglio. Nel continente gli interrogativi si moltiplicano e le cancellerie corrono ai ripari. Un continente sotto pressione aerea Da settimane . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Pioggia di droni e missili su Kiev: "Tra gli attacchi più gravi". Alta tensione anche in Polonia - Una delle notti più intense per la capitale ucraina mentre in aerei da guerra si sono alzati in volo anche in Polonia ... Come scrive today.it
Pugliese a Kiev: da stanotte “siamo sotto attacco” Decine di droni e missili russi - Paolo Chiafele, di Martina Franca, vive da anni in Ucraina dove opera come imprenditore nelle carni. Si legge su noinotizie.it