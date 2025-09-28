La notte appena trascorsa sull’Ucraina si è tramutata in un susseguirsi di esplosioni e sirene: droni e missili russi hanno colpito la capitale e diverse regioni del Paese, lasciando una scia di vittime, macerie e paura. Una pioggia di droni e missili Il cuore di Kiev ha subìto quello che le autorità definiscono un «attacco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Kiev sotto assedio, pioggia di droni e missili russi per 12 ore