Kiev sotto assedio pioggia di droni e missili russi per 12 ore
La notte appena trascorsa sull’Ucraina si è tramutata in un susseguirsi di esplosioni e sirene: droni e missili russi hanno colpito la capitale e diverse regioni del Paese, lasciando una scia di vittime, macerie e paura. Una pioggia di droni e missili Il cuore di Kiev ha subìto quello che le autorità definiscono un «attacco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: kiev - sotto
Kiev sotto le bombe per dieci ore: morti e feriti
Ucraina, un’altra notte di bombardamenti: Kiev sotto attacco di missili e droni
Kiev sotto attacco nella notte: droni e missili colpiscono la capitale, due morti e tredici feriti
Radio1 Rai. . #Ucraina sotto attacco, droni russi su #Kiev: distrutto un palazzo di 5 piani, ci sono feriti. E sullo sconfinamento di droni nei cieli #Ue, #Zelensky avvisa: "L'#Italia potrebbe essere il prossimo Paese". Nel video il presidente ucraino: "I rischi sono - facebook.com Vai su Facebook
Per Kiev riammettere gli atleti di #Russia e #Bielorussia sotto le rispettive bandiere tradisce i valori olimpici. La reazione arriva per bocca del ministro dello Sport, Matviy Bidnyi. - X Vai su X
Pioggia di droni e missili su Kiev: "Tra gli attacchi più gravi". Alta tensione anche in Polonia - Una delle notti più intense per la capitale ucraina mentre in aerei da guerra si sono alzati in volo anche in Polonia ... today.it scrive
Incidente stradale e attacco a Kiev: un bilancio tragico - Un fine settimana tragico in Italia e Ucraina con eventi che hanno lasciato un segno profondo nella comunità. Scrive notizie.it