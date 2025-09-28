Kiev accusa | ‘sconfinamento di drone ungherese’

Kiev ha denunciato lo sconfinamento di un drone magiaro e ha chiesto spiegazioni ai ‘vicini’ mostrando anche la mappa della rotta seguita dal velivolo. La risposta, articolata in diverse comunicazioni inviate da Budapest, è stata durissima: “Zelensky la pianti con le sue provocazioni, vuole trascinarci in guerra ma non ci riuscirà”.ADNKRONOS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Kiev accusa: ‘sconfinamento di drone ungherese’

Ucraina accusa: "Drone da Ungheria ha sconfinato". Budapest: "Zelensky non ci trascinerà in guerra" - Alta tensione tra Kiev e Budapest, il ministro degli Esteri ucraino pubblica la mappa con la rotta del drone magiaro ... msn.com scrive

Mosca accusa Kiev di aver lanciato un drone contro la centrale nucleare di Smolensk - Il 12 settembre la Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un drone d’attacco contro la centrale nucleare di Smolensk e ha affermato di aver abbattuto durante la notte 221 droni. Scrive internazionale.it