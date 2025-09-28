Kiev accusa | ‘sconfinamento di drone ungherese’

Imolaoggi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev ha denunciato lo sconfinamento di un drone magiaro e ha chiesto spiegazioni ai ‘vicini’ mostrando anche la mappa della rotta seguita dal velivolo. La risposta, articolata in diverse comunicazioni inviate da Budapest, è stata durissima: “Zelensky la pianti con le sue provocazioni, vuole trascinarci in guerra ma non ci riuscirà”.ADNKRONOS. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

kiev accusa 8216sconfinamento di drone ungherese8217

© Imolaoggi.it - Kiev accusa: ‘sconfinamento di drone ungherese’

In questa notizia si parla di: kiev - accusa

Trump accusa Putin: “Dice un sacco di stronzate, sta uccidendo molti uomini”. E cambia idea sullo stop alle armi a Kiev

Trump evoca sanzioni contro la Russia e accusa Putin: "Dice un sacco di str... sull'Ucraina" | "Invieremo altre armi a Kiev"

Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”

kiev accusa 8216sconfinamento droneUcraina accusa: "Drone da Ungheria ha sconfinato". Budapest: "Zelensky non ci trascinerà in guerra" - Alta tensione tra Kiev e Budapest, il ministro degli Esteri ucraino pubblica la mappa con la rotta del drone magiaro ... msn.com scrive

kiev accusa 8216sconfinamento droneMosca accusa Kiev di aver lanciato un drone contro la centrale nucleare di Smolensk - Il 12 settembre la Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un drone d’attacco contro la centrale nucleare di Smolensk e ha affermato di aver abbattuto durante la notte 221 droni. Scrive internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Kiev Accusa 8216sconfinamento Drone