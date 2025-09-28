Khan di star trek | la verità tragica sull’infertilità delle donne augmentate
La serie audio Star Trek: Khan approfondisce aspetti inediti della storia dei seguaci di Khan Noonien Singh, personaggio iconico introdotto nella serie originale. La prima puntata, intitolata “Paradise”, svela le vicende che si sono succedute dopo l’abbandono di Khan sulla pianeta Ceti Alpha V, offrendo nuovi dettagli sulla loro condizione e sul passato tragico dei loro membri. la trama e il contesto di star trek: khan. Star Trek: Khan si presenta come una narrazione sonora che ricostruisce gli eventi successivi alla fuga di Khan e dei suoi seguaci dal pianeta Terra, dopo il tentativo fallito di conquista a bordo dell’Enterprise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
