Kelly elogiato dai giornali dopo Juve Atalanta | spicca questo voto importante per il difensore inglese Svelato il suo giudizio

Kelly esaltato dai giornali dopo Juve Atalanta: voto importante per il difensore inglese dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium. Svelato il suo giudizio. In una serata di poche luci e tante ombre, la sua prestazione è una delle poche certezze da cui ripartire. Lloyd Kelly si conferma in un momento di forma importante e, anche nel pareggio contro l’ Atalanta, è stato uno dei migliori in campo. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 6.5 in pagella, definendolo “ il più positivo dei tre difensori “. «Il più positivo dei tre difensori. Recupera tanti palloni, cerca di pulire in costruzione, effettua qualche buon lancio e se la cava discretamente anche da centrale dopo l’uscita di Bremer ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

