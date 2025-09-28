Keanu Reeves e Alexandra Grant | la notizia è fake ma la felicità è vera

Keanu Reeves, l’ultimo divo gentile, torna al centro della scena per un gossip che si è rivelato una fake news: niente nozze segrete con Alexandra Grant, solo un amore autentico che conquista più di qualsiasi scoop. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Keanu Reeves e Alexandra Grant: la notizia è fake, ma la felicità è vera

Keanu Reeves e Alexandra Grant sposati? Facciamo chiarezza - Keanu Reeves e Alexandra Grant non sono sposati, ma condividono una relazione felice e piena di complicità. Secondo lascimmiapensa.com

Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati: «Notizia fake, vera felicità» - Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati, a smentirlo l'agente dell'attore 61enne, dopo i rumor. Lo riporta amica.it