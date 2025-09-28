Katia Ricciarelli torna in TV dopo le polemiche che l’hanno travolta dopo la sua prima intervista rilasciata a Silvia Toffanin dopo la scomparsa dell’ex marito Pippo Baudo. Intervista nella quale aveva attaccato la storica segretaria Dina Pinna. A raccogliere nuovamente le parole della soprano sarà ancora Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, in onda, come sempre, nel weekend di Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. Sabato 27 settembre 2025 – ore 16:30. Il sabato pomeriggio di Canale 5 si apre con Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, al debutto della nuova edizione di Tú Sí Que Vales, in onda in prima serata da stasera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Katia Ricciarelli torna a Verissimo. Ecco gli ospiti dalla Toffanin