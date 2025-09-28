Katia Ricciarelli senza freni a Verissimo | Pippo Baudo? Bugie appartamenti nascosti e un figlio taciuto
Dall'ombra del figlio Alex al rapporto con la segretaria di Baudo: la cantante lirica si sfoga tra lacrime, ricordi e attacchi frontali, dicendosi pronta ad affrontare le critiche. Per la seconda settimana consecutiva, Katia Ricciarelli è tornata ospite a Verissimo e, ancora una volta, non ha risparmiato accuse e confessioni inedite sul suo passato accanto a Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. La cantante lirica ha raccontato la sua verità, rispondendo anche agli attacchi ricevuti sui social dopo la precedente intervista e replicando duramente a Giancarlo Magalli. Katia Ricciarelli: "Pippo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex" La cantante lirica s ha rievocato i momenti più dolorosi del suo matrimonio con Baudo, rivelando di essersi sentita profondamente tradita: "Pippo Baudo mi ha nascosto la verità sul . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
