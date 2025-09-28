Katia Ricciarelli | Non sapevo Pippo Baudo avesse un figlio non mi sarei sposata A Magalli darei uno schiaffo

Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell'ex marito Pippo Baudo dopo le critiche ricevute in seguito alla sua morte: "Non sapevo che avesse un figlio. Se me l'avesse detto prima, forse non mi sarei neanche sposata". E sulle accuse di Giancarlo Magalli: "Se capita una sberla gliela do". 🔗 Leggi su Fanpage.it

