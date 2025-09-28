Katia Ricciarelli in lacrime in tv l’ira su Giancarlo Magalli | Basta calunnie su Pippo Baudo o passo alle sberle – Il video

Torna a Verissimo e torna a parlare di Pippo Baudo l’ex moglie ed ex soprano Katia Ricciarelli, puntando il dito contro la segretaria del conduttore Dina Minna, ma pure contro Giancarlo Magalli. «Se mi dovesse chiamare non gli risponderei al telefono. Gli darei qualche sberla, magari poi gli darei un bacio. Ma lui è una persona cattiva e gliel’ho detto anche di persona diversi anni fa», ha reagito Ricciarelli all’intervista rilasciata dall’autore televisivo a Oggi. Secondo Magalli, infatti, Baudo era «irraggiungibile al telefono» non perché la segretaria non lo facesse parlare con Katia Ricciarelli ma perché l ui stesso aveva chiesto di non passargliela più. 🔗 Leggi su Open.online