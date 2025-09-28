Katia Ricciarelli furiosa in diretta | duro attacco a Pippo Baudo!

Katia Ricciarelli rompe il silenzio a Verissimo e attacca l’ex marito Pippo Baudo. Scopri cosa ha rivelato dopo anni di silenzio. Cosa spinge una donna a rompere il silenzio dopo anni? Katia Ricciarelli è tornata in TV, ma non per chiedere scusa. Al contrario, ha infiammato lo studio di Verissimo con accuse durissime. E non solo contro Dina Minna, storica segretaria di Pippo Baudo, ma anche contro l’ex marito stesso. La soprano ha rivelato una ferita mai rimarginata: quella del figlio segreto di Baudo, tenuto nascosto durante il matrimonio. Katia si è detta tradita, delusa, arrabbiata. Non capisce come chi l’ha sempre giudicata non si sia mai chiesto cosa ci fosse dietro il suo silenzio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Katia Ricciarelli furiosa in diretta: duro attacco a Pippo Baudo!

