Katia Ricciarelli choc a Verissimo | ‘Darei uno schiaffo a Magalli mi sono sentita tradita da Baudo’

Un ritorno carico di tensione. Nella puntata di sabato 28 settembre di Verissimo, Katia Ricciarelli è tornata nello studio di Silvia Toffanin per affrontare i temi che da settimane alimentano il dibattito sul suo rapporto con Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto, e sullo scontro a distanza con Giancarlo Magalli oltre che su quanto affermato su Dina Minna, storica assistente del conduttore televisivo originario di Militello. La cantante lirica ha usato parole durissime, senza filtri, raccontando episodi mai del tutto chiariti e rivelando vecchie ferite mai rimarginate. L’ombra dei segreti mai confessati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Katia Ricciarelli choc a Verissimo: ‘Darei uno schiaffo a Magalli, mi sono sentita tradita da Baudo’

