Katia Ricciarelli a Verissimo | Sono ferita e arrabbiata la risposta a Magalli

Katia Ricciarelli a Verissimo, dopo l’intervista del 14 settembre 2025, si è detta “ ferita e arrabbiata ” e ha voluto spiegare meglio il suo punto di vista e le sue ragioni. La Ricciarelli ha sottolineato: “ Sono stufa e mi sento impotente. Non so come combattere contro la calunnia ”. Parlando del figlio di Baudo, intervistato settimana scorsa da Silvia Toffanin, la cantante ha detto: “ Prima di farmi dire sì al matrimonio Pippo doveva dirmi che aveva un figlio. Non sono stata rispettata come donna e come moglie. E questo mi dispiace molto” ed aggiunto di non aver mai voluto parlare di eredità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Katia Ricciarelli a Verissimo: “Sono ferita e arrabbiata”, la risposta a Magalli | Video Mediaset

