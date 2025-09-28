Karim Tabti dei giovani socialisti | Basta violenza foggia merita strade sicure

Foggiatoday.it | 28 set 2025

Il segretario cittadino dei Giovani Socialisti di Foggia, Karim Tabti, ha espresso profonda preoccupazione per l’aggressione subita da Andrea Tigre, sottolineando come episodi di violenza stiano tornando a caratterizzare il tessuto urbano della città.Secondo Tabti, Piazza Mercato, già teatro di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il segretario cittadino dei Giovani Socialisti di Foggia, Karim Tabti, ha espresso profonda preoccupazione per l'aggressione subita da Andrea Tigre, sottolineando come episodi di violenza stiano tornando a caratterizzare il tessuto urbano della città.

