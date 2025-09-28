Kabel scalda i motori Ariete è già in forma

Prime amichevoli con segnali molto positivi per la Kabel. E oggi la formazione di Mirko Novelli sarà impegnata nel "Torneo Bacco" organizzato dalla Polisportiva Remo Masi a Rufina. Un ulteriore test per proseguire nella marcia di avvicinamento all’esordio in Serie C (domenica 12 ottobre sul campo della Polisportiva Remo Masi). Dopo una prima fase di preparazione dedicata alla parte fisica, il gruppo ha già iniziato a mettersi alla prova in campo. La prima uscita in casa con il Firenze Volley ha risentito, per entrambe, della ruggine e dell’impaccio della preparazione. Gara ricca di errori e molto equilibrata con la Kabel che si è fatta preferire nella gestione dei punti finali dei parziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

