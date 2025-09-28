K Sport-Urbino è sempre un derby Urbania trasferta piena di insidie
La quarta giornata del campionato di Eccellenza offre oggi (ore 15,30) un derby e altre partite probanti. Questo il programma. K SPORT MONTECCHIO GALLO- URBINO. Partita sentita, come tutti i derby, quella di oggi tra due in salute (entrambe sono reduce da una vittoria). "In queste settimane se ne sono sentite tante in merito a questa partita, proclami e chiacchiere di ogni tipo legate al finale della scorsa stagione – sottolinea il dg della K Sport Matteo Mariani –. Sarà una partita come le altre, anche se è un derby che non è mai stato neanche particolarmente sentito, di questo ne sono certo. Dopo una dura preparazione atletica estiva e il tour de force coppa-campionato arriviamo a questa gara con normali acciacchi fisici per qualche ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
