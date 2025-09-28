Juventus Women nella storia le bianconere sono le regine della Serie A Women’s Cup | battuta la Roma in finale 3-2
La Juventus Women di Max Canzi è nella storia. La prima edizione della Serie A Women’s Cup incorona le bianconere come regine della competizione. La Roma, che in semifinale aveva sconfitto la Lazio, si deve arrendere alle ragazze di Canzi, che vincono 3-2, portando a casa il primo trofeo stagionale. La partita, giocata al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, regala subito spettacolo. Passano 4 minuti e il match si tinge di bianconero. A sbloccare il risultato ci pensa Vangsgaard, che sfrutta il cross di Thomas, servita a sua volta da Schatzer. La Roma però non ci sta e pressa la Juventus. Al 31 le giallorosse pareggiano con Haavi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
juventus - women
