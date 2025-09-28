Juventus Yildiz-dipendente? 6 al numero 10 dalla Gazzetta dello Sport dopo l’Atalanta, ecco l’analisi della sua prestazione. Anche i fuoriclasse, a volte, tirano il fiato. La prestazione di Kenan Yildiz contro l’ Atalanta è stata generosa, ma poco brillante. Il numero 10 della Juventus, apparso stanco e meno lucido del solito, si è guadagnato una sufficienza “stiracchiata” (un 6 ) da La Gazzetta dello Sport, che ha però sottolineato un problema più grande: la squadra, al momento, è troppo dipendente dalla sua classe. «Sufficienza stiracchiata per il discreto primo tempo e perché ci prova sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus troppo Yildiz-dipendente? 6 al turco dalla Gazzetta che rincara: «Non è colpa sua se la Juve gioca…». Ecco l’analisi dopo l’Atalanta