Juventus troppo Yildiz-dipendente? 6 al turco dalla Gazzetta che rincara | Non è colpa sua se la Juve gioca… Ecco l’analisi dopo l’Atalanta
Juventus Yildiz-dipendente? 6 al numero 10 dalla Gazzetta dello Sport dopo l’Atalanta, ecco l’analisi della sua prestazione. Anche i fuoriclasse, a volte, tirano il fiato. La prestazione di Kenan Yildiz contro l’ Atalanta è stata generosa, ma poco brillante. Il numero 10 della Juventus, apparso stanco e meno lucido del solito, si è guadagnato una sufficienza “stiracchiata” (un 6 ) da La Gazzetta dello Sport, che ha però sottolineato un problema più grande: la squadra, al momento, è troppo dipendente dalla sua classe. «Sufficienza stiracchiata per il discreto primo tempo e perché ci prova sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Osimhen Juventus, Galatasaray troppo avanti per i bianconeri e per quest’altro club italiano! C’è un “nodo” che avvantaggia i turchi. Di cosa si tratta
Lookman Juventus, sul nigeriano l’Inter è sempre fortissima! Occhio a non tirare troppo la corda: quella biga europea ha posto in attacco e potrebbe accontentare le richieste dell’Atalanta
Juventus, senti Amorim: “Sancho? Ha un prezzo e se non viene soddisfatto resta allo United. Chi aspetta troppo, può avere sorprese”
JUVENTUS ATALANTA 1-1 | SIAMO TROPPO UMORALI, UN PAREGGIO CHE MI LASCIA PIÙ DUBBI CHE CERTEZZE https://youtu.be/6b5HykRqMaM - X Vai su X
Da #Koopmeiners a #Vlahovic: perché il peso della maglia della #Juventus non è uguale alle altre. #DiGregorio? Tutti troppo severi con lui Radio Bianconera Vincenzo Marangio Alessandro Santarelli - facebook.com Vai su Facebook
