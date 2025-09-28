Juventus | Ravezzani critica David e Tudor

Ravezzani senza filtri Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, non ha risparmiato critiche alla Juventus dopo l’1-1 contro l’Atalanta del 27 settembre 2025. Sul suo account X, il giornalista ha ribadito le sue perplessità su Jonathan David: “Avevo dubbi su di lui, e i fanatici si erano scatenati”. Il canadese, ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ravezzani critica David e Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - ravezzani

Juventus, Ravezzani frena su Jonathan David: «Non è il centravanti che cambia i destini»

La bomba di Ravezzani: 'L'Inter deve chiedere scusa alla Juventus' Cosa sta succedendo https://blstg.news/eU4U/ - facebook.com Vai su Facebook

La bomba di $Ravezzani : 'L'Inter deve chiedere scusa alla $Juventus ' Cosa sta succedendo blstg.news/eU4U/ - X Vai su X

Ravezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto» - Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentali ... Come scrive juventusnews24.com

Ravezzani: "Avevo manifestato perplessità su David e qui i soliti manganellatori fanatici si erano scatenati" - Il canadese e l'allenatore bianconero sono i due temi di cui Fabio Ravezzani, direttore di TrleLombardia, ne parla sul proprio account X. Si legge su tuttojuve.com